Νετς - Μπακς: Πρόκριση με ρεκόρ για Γιάννη και Μιλγουόκι! (pics)

Οι Μπακς πήραν μια τεράστια πρόκριση κόντρα στους Νετς, σε ένα Game 7 με ρεκόρ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομάδα του.

Το Μιλγουόκι κατάφερε να δείξει χαρακτήρα κόντρα στο Μπρούκλιν και με τα καλάθια Γιάννη-Μίντλετον, έφτασε στην πρόκριση στους τελικούς Ανατολής, ενώ νωρίτερα ο Κέβιν Ντουράντ είχε στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός με 40 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ η εμφάνιση του συνδυάστηκε με ρεκόρ.

Έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των playoffs με 40+ πόντους, 10+ ριμπάουντ σε Game 7 μετά τους Τιμ Ντάνκαν, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Τζέρι Ουέστ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Από την πλευρά τους τα... ελάφια, με την πρόκριση έγιναν η τρίτη ομάδα που επιστρέφει από το 2-0 φέτος, κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Το Μιλγουόκι ήταν στο 0-15 σε σειρές best of seven όταν ξεκινούσαν με δύο ήττες κάποια σειρά.

