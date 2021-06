Μπακς: Φαβορί για τίτλο σύμφωνα με στοιχηματικές! (pic)

Οι Μπακς πέρασαν στους τελικούς της Ανατολής και πλέον είναι φαβορί για τίτλο σύμφωνα με τις στοιχηματικές.

Το Μιλγουόκι είναι ακόμα ζωντανό και πλέον βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα.

Τα... ελάφια έφτασαν σε μια τεράστια πρόκριση κόντρα στους Νετς, αφού επιβίωσαν από το θρίλερ με το Μπρούκλιν και επικράτησαν στην παράταση στο στην παράταση στο Game 7 με τα καλάθια Γιάννη-Μίντλετο, ενώ νωρίτερα ο Κέβιν Ντουράντ είχε στείλει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε το έβδομο παιχνίδι με 40 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 μπλοκ και 15/24 σουτ, κάνοντας την καλύτερη επίδοση κατά μέσο όρο σε μια σειρά playoffs στην καριέρα του, αφού είχε 31.9 πόντους.

Πλέον τα... ελάφια μετά την πρόκριση κόντρα στο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, άλλαξαν τα πράγματα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών.

Οι Μπακς αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τίτλο σύμφωνα με την FDSportsBook και προσφέρονται στο +145. Στη δεύτερη θέση συναντάμε τους Σανς με +230, τρίτοι οι Κλίπερς με +440 όπως και οι Σίξερς, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκονται οι Χοκς.

Λέτε να πέσουν μέσα;

There's a new favorite to win the NBA Finals 👀



(Odds via @FDSportsbook) pic.twitter.com/avuOwF6Gs7