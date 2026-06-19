Ο Νάντο Ντε Κολό έδωσε το τελευταίο ματς της καριέρας του και έριξε τους τίτλους τέλους στην πλούσια καριέρα του ως πρωταθλητής Τουρκίας.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπεσίκτας στο Game 4 των τελικών του πρωταθλήματος Τουρκίας χάρη στο νικητήριο τρίποντο του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς και στέφθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας. Αυτός ήταν και ο ιδανικός τρόπος για να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του ο σπουδαίος Νάντο Ντε Κολό!

Στα 39 του χρόνια (σ.σ. τα κλείνει στις 23 του μήνα, ήτοι την ερχόμενη Τρίτη) ο Γάλλος γκαρντ αποφάσισε να βάλει τέλος στην μεγάλη του καριέρα έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Σολέ, Βαλένθια, Σαν Αντόνιο Σπερς, Τορόντο Ράπτορς, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν, Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα σε 20 χρόνια καριέρας έχει κατακτήσει 23 ομαδικά τρόπαια σε συλλογικό επίπεδο, όπως επίσης και έξι μετάλλια με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Οι τίτλοι του Νάντο Ντε Κολό