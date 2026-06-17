Μπεσίκτας - Φενέρμπαχτσε 71-82: Απάντησε με «break στο break»
Η Φενέρ είχε απάντηση στο «break» της Μπεσίκτας από το Game 1, παίρνοντας τη νίκη μέσα στην έδρα της αντιπάλου της με 71-82.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Φενέρμπαχτσε έκανε το 2-1 στους τελικούς της τουρκικής λίγκας και πλέον είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Φενέρμπαχτε πάτησε γκάζι και ξέφυγε, φτάνοντας έτσι στη νίκη που την φέρνει αγκαλιά με τον τίτλο.
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Ο Νίκολο Μέλι με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ντέβον Χολ να προσθέτει 15, τον Χόρτον - Τάκερ να έχει 13 και τον Κεμ Μπιρτς 11.
Για την Μπεσίκτας, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Ντέβον Ντότσον και Άντονι Μπράουν, που είχαν από 22 πόντους έκαστος.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 40-43, 58-64, 71-82
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