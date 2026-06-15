Η Φενέρ... καθάρισε τη Μπεσίκτας με 93-68 στο Game 2 και ισοφάρισε τους τελικούς Τουρκίας.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου κόντρα στην Μπεσίκτας και αποβλήθηκε. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της, 1:49 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Αυτό όμως την πείσμωσε και στη συνέχεια... διέλυσε τη Μπεσίκτας με 93-68 για να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος σε 1-1.

Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ilk çeyreğinde gördüğü iki teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi. pic.twitter.com/imDkrHqDG4 — Fener (@Fener) June 15, 2026

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπόλντγουιν μέτρησε 17 πόντους, ο Χόρτον-Τάκερ είχε 16 πόντους με 4 ριμπάουντ και ο Μέλι πέτυχε double double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Aπό 11 οι Μπιτίμ και Γιάντουνεν.

Από την πλευρά των ηττημένων κορυδαίος ήταν ο Μπράουν με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Επόμενο ματς στην έδρα της Μπεσίκτας στις 17/6.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 50-37, 72-51, 93-68