Φενέρ - Μπεσίκτας 93-68: Πείσμωσε μετά την αποβολή του Σάρας και ισοφάρισε στους τελικούς

Νίκος Καρφής
Φενέρ - Μπεσίκτας 93-68: Πείσμωσε μετά την αποβολή του Σάρας και ισοφάρισε στους τελικούς

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Η Φενέρ... καθάρισε τη Μπεσίκτας με 93-68 στο Game 2 και ισοφάρισε τους τελικούς Τουρκίας.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου κόντρα στην Μπεσίκτας και αποβλήθηκε. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της, 1:49 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Αυτό όμως την πείσμωσε και στη συνέχεια... διέλυσε τη Μπεσίκτας με 93-68 για να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος σε 1-1.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπόλντγουιν μέτρησε 17 πόντους, ο Χόρτον-Τάκερ είχε 16 πόντους με 4 ριμπάουντ και ο Μέλι πέτυχε double double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Aπό 11 οι Μπιτίμ και Γιάντουνεν.

 

Από την πλευρά των ηττημένων κορυδαίος ήταν ο Μπράουν με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Επόμενο ματς στην έδρα της Μπεσίκτας στις 17/6.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 50-37, 72-51, 93-68

@Photo credits: eurokinissi
     

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