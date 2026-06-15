Φενέρ - Μπεσίκτας 93-68: Πείσμωσε μετά την αποβολή του Σάρας και ισοφάρισε στους τελικούς
Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους χρεώθηκε με δύο τεχνικές ποινές κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου κόντρα στην Μπεσίκτας και αποβλήθηκε. Η Φενέρ έχασε έτσι τον προπονητή της, 1:49 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
Αυτό όμως την πείσμωσε και στη συνέχεια... διέλυσε τη Μπεσίκτας με 93-68 για να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος σε 1-1.
Sarunas Jasikevicius, mücadelenin ilk çeyreğinde gördüğü iki teknik faul nedeniyle maçtan diskalifiye edildi. pic.twitter.com/imDkrHqDG4— Fener (@Fener) June 15, 2026
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μπόλντγουιν μέτρησε 17 πόντους, ο Χόρτον-Τάκερ είχε 16 πόντους με 4 ριμπάουντ και ο Μέλι πέτυχε double double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Aπό 11 οι Μπιτίμ και Γιάντουνεν.
Από την πλευρά των ηττημένων κορυδαίος ήταν ο Μπράουν με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Επόμενο ματς στην έδρα της Μπεσίκτας στις 17/6.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 50-37, 72-51, 93-68
Final serisinde durum 1-1’e geliyor! 💪— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 15, 2026
Tebrikler Fenerbahçe Beko! 👏
Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 🆚 Beşiktaş Gain: 93-88
Skor dağılımımız: Wade Baldwin IV 17, Talen Horton-Tucker 16, Nicolo Melli 12, Onuralp Bitim 11, Mikael Jantunen 11, Tarık Biberovic 10, Khem Birch 5,… pic.twitter.com/tnnHHtD7VI
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