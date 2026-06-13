Η Μπεσίκτας επικράτησε (88-80) της Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας στον πρώτο τελικό και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Προβάδισμα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Τουρκία απέκτησε η Μπεσίκτας μετά την επικράτηση (88-80) της επί της Φενέρμπαχτσε στην Ulker Arena της Κωνσταντινούπολης.

Οι φιλοξενούμενοι, είχαν το «πάνω χέρι» στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που δεν είχε πολλές λύσεις για να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, παρότι προέρχονταν από μια σειρά ημιτελικών με την Αναντολού Εφές.

Η Μπεσίκτας πήρε τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα φτάνοντας στο +11 (16-27 στο 10΄) και δεν ένιωσε απειλή ως το τέλος της αναμέτρησης. Παρότι στο ημίχρονο και στην τρίτη περίοδο η Φενέρμπαχτσε έδειξε να βγάζει μια αντίδραση και να πλησιάζει σε απόσταση... αναπνοής (42-43 στο 20’ και 61-62 στο 30’) τελικά η Μπεσίκτας ήταν ψύχραιμη και έφτασε στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, που είχαν επιθετικό πλουραλισμό ήταν ο Μπερκ Ουγκουρλού με 20 πόντους με τέσσερις ασίστ, ενώ ο Μπράουν τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από τους ηττημένους ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα, ενώ ο Ουέιντ Μπόλντγουιν τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 42-43, 61-62, 80-88.