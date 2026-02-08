Την 8η νίκη της στο τούρκικο πρωτάθλημα η Αναντολού Εφές, επικρατώντας της Καρσίγιακα με 98-81 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Αναντολού Εφές μετά το 2/2 στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και τις νίκες κόντρα σε Βαλένθια και Ζάλγκιρις , επικράτησε της Καρσίγιακα με 98-81 για την 19η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο μετά την ήττα από τη Μερκεζεφέντι, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και στις εγχώριες υποχρεώσεις της και έφτασε τις 11 νίκες.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Χαζέρ με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Οσμάνι που τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους.

Επόμενη αγωνιστική για την Εφές στην EuroLeague, το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (12/02, 19:30).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 50-38, 75-60, 98-81