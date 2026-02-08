Ολυμπιακός: Τα highlights της νίκη επί του Προμηθέα
Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Προμηθέα για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός με νέα «100αρα» επικράτησε του Προμηθέα στο ΣΕΦ με 102-87, για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι Πειραιώτες συνέχισαν τον αήττητο σερί τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και παρέμειναν μόνοι πρώτοι στον βαθμολογικό πίνακα.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, έχοντας πέντε διψήφιος δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην ομάδα της Πάτρας και με κορυφαίο τον Πίτερς που σκόραρε 24 πόντους, «διέλυσε» εύκολα τον Προμηθέα.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
