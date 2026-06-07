Η Ζάλγκιρις επικράτησε της Γιουβέντους με 107-75 στη «Zalgirio Arena» και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά των τελικών του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Βήμα τίτλου έκανε η Ζάλγκιρις, επικρατώντας με 107-75 της Γιουβέντους, κάνοντας εύκολα το 1-0 στη σειρά των τελικών.

Το σύνολο του Τόμας Μασιούλις ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση, σκοράροντας 27 πόντους στην επίθεση και πήρε διαψήφια διαφορά από νωρίς, (27-13, 10'). Οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την εικόνα τους στο δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο δεν μπόρεσαν να μειώσουν αρκετά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω με -9 (45-34, 20').

Μετά την ανάπαυλα η Ζάλγκιρις συνέχισε το επιθετικό της κρεσέντο... διαλύοντας τους φιλοξενούμενους, καθώς σκόραρε 62 πόντους.

Για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Τουμπέλις με 19 πόντους, ενώ 17 πρόσθεσε ο Ράιτ και 16π. ο Φρανσίσκο. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Λούις με 18 πόντους.

Η σειρά των τελικών κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ το Game 2 είναι προγραμματισμένο για τις 09/06 στις 18:50.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 45-34, 75-60, 107-75