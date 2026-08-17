Ο Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκεται στο κάδρο του νέου φιλόδοξου μπασκετικού πρότζεκτ της Ρώμης, Μαξίμα Ρόμα, που έχει ως βασικά πρόσωπα τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Ντόνι Νέλσον.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί πολύ ελκυστικό στόχο για πολλές ομάδες με το νέο πρότζεκτ της ομάδας της Ρώμης, Μαξίμα Ρόμα, να τον έχει βάλει στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με τη «La Prealpina» Σέρτζιο Σκαριόλο έχει προσεγγιστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου, στον οποίο συμμετέχουν ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Ντόνι Νέλσον, προκειμένου να έχει συμβουλευτικό ρόλο εκτός ομάδας και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τεχνικού επιτελείου. Ο Ιταλός προπονητής φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει μέρος του νέου εγχειρήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιταλική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, η επαφή φέρεται να έγινε μέσω του Βαλέριο Μπιανκίνι, με τον οποίο ο Σκαριόλο είχε συνεργαστεί ως βοηθός προπονητή στην Πεζάρο στα τέλη της δεκαετίας του '80. Ο ρόλος του, τουλάχιστον για τη σεζόν 2026/27, αναμένεται να είναι εξωτερικός. Ωστόσο, ο Σκαριόλο εκτιμάται ότι θα συμμετέχει στις συζητήσεις που αφορούν τη στελέχωση του τεχνικού τιμ, αρχής γενομένης από την επιλογή του νέου head coach, Αλεσάντρο Μάγκρο, και των συνεργατών του. Μεταξύ των βοηθών που αναμένεται να πλαισιώσουν τον Μάγκρο βρίσκεται και ο Στέφαν Ιβάνοβιτς, γιος του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ο 30χρονος προπονητής είχε εργαστεί στην Παρί ως βοηθός του Τιάγκο Σπλίτερ, ενώ την περασμένη σεζόν βρέθηκε στο πλευρό του Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης.