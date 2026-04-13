Πρίφτης: Το πανό των οπαδών της Ρετζιάνα για τον Έλληνα τεχνικό
Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Δημήτρης Πρίφτης, μετά τη νίκη της Ρέτζιο Εμίλια επί της Κρεμόνα.
Συγκεκριμένα οι οπαδοί των Ιταλών, θέλοντας να δείξουν την ευγνωμοσύνη του στον Έλληνα τεχνικό για τη δουλειά που έχει κάνει στην ομάδα, ύψωσαν ένα πανό το οποίο έλεγε: «Είσαι ένας από εμάς».
Ο Δημήτρης Πρίφτης έσπευσε στο σημείο, προκειμένου να ευχαριστήσει τους φιλάθλους της ιταλικής ομάδας, με τον ίδιο να δέχεται την καθολική αποθέωση.
Αυτό το σκηνικό έλαβε μέρος λίγα 24ωρα, αφότου ο Πρίφτης ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ρέτζιο Εμίλια για τα επόμενα δύο χρόνια.
Δείτε το βίντεο:
