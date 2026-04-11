Ο Δημήτρης Πρίφτης δεν έκρυψε τη χαρά του μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Ρέτζιο Εμίλια.

Λίγες ώρες μετά την ανανέωση της συνεργασίας του Δημήτρη Πρίφτη με την Ρέτζιο Εμίλια, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε δηλώσεις και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόφασή του.

Συγκεκριμένα τόνισε πως είναι πολύ ευγνώμων που συνεχίζει στον ιταλικό σύλλογο, ενώ ευχαρίστησε και τη διοίκηση της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Πρίφτης:

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ανανέωση, η οποία με κάνει εξαιρετικά χαρούμενο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον σύλλογο, τον Μάρκο Σαμπουγκάρο και την πρόεδρο Βερόνικα Μπαρτόλι. Είμαι βαθιά συνδεδεμένος με αυτόν τον σύλλογο και ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεχίσω το επαγγελματικό και προσωπικό μου ταξίδι εδώ, στη Ρέτζιο Εμίλια».