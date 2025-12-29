Η Βίρτους Μπολόνια πήρε το «θρίλερ» κόντρα στην Τριέστε με 66-74 και βρήκε την 11η νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Σε ένα ματς το οποίο εξελίχθηκε σε «θρίλερ», η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Τριέστε με 74-66 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Οι Ιταλοί επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και με πρωταγωνιστή τον Μόργκαν, βρήκαν την 11η νίκη στην Λέγκα Α.

Η ομάδα του Ιβάνοβιτς, ξεκίνησε από νωρίς να έχει το προβάδισμα και έδειξε την κυριαρχία της στην επίθεση, σκοράροντας 25 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ακολούθησαν τη Βίρτους στον ρυθμό και με τις άμυνες να είναι κυρίαρχες έκαναν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης «θρίλερ».

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο ψύχραιμοι και πιο εύστοχοι και κατάφεραν τελικά να πάρουν το «διπλό» που τους βάζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με την Μπρέσια.

Επόμενη υποχρέωση για τη Βίρτους το ντέρμπι με την Αρμάνι (02/01/2026, 21:30) για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 38-44, 51-55, 66-74