Το All Star Game γυναικών, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στα Ιωάννινα και την Team World να επικρατεί της Team Hellas με τελικό σκορ 117-103.

Η στιγμή που επισκίασε την αναμέτρηση, ήταν όταν η Σελέν Ερντέμ με τη Φρόσω Δρακάκη έβγαλαν τα σακάκια και αγωνίστηκαν σαν παίκτριες στο παιχνίδι.

Φυσικά τα βλέμματα τράβηξε η Τουρκάλα coach, καθώς έπαιξε μπάσκετ με τακούνια και μάλιστα, βρήκε την ισορροπία να σκοράρει κιόλας.

Πιο συγκεκριμένα, κατέβασε με μεγάλη ευκολία την μπάλα, μέχρι να της την κλέψει η Φρόσω Δρακάκη, ωστόσο στη συνέχεια βρέθηκε κάτω από το καλάθι και ευστόχησε με άνεση σε λέι απ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τακούνια αντιπροσωπεύουν στο έπακρο την Σελέν Ερντέμ, καθώς η τεχνικός του Παναθηναϊκού σε κάθε της δημόσια παρουσία, όπως και σε αγώνες του «τριφυλλιού», φοράει ψηλοτάκουνα.

Όπως έχει αποκαλύψει και η ίδια στο παρελθόν, νιώθει πως εκπροσωπεί τις γυναίκες με τα τακούνια και τα κοσμήματα που φοράει εντός του παρκέ.

Δείτε το βίντεο με την Σελέν Ερντέμ να παίζει μπάσκετ με τακούνια: