Το All Star Game γυναικών, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στα Ιωάννινα και την Team World να επικρατεί της Team Hellas με τελικό σκορ 117-103.
Η στιγμή που επισκίασε την αναμέτρηση, ήταν όταν η Σελέν Ερντέμ με τη Φρόσω Δρακάκη έβγαλαν τα σακάκια και αγωνίστηκαν σαν παίκτριες στο παιχνίδι.
Φυσικά τα βλέμματα τράβηξε η Τουρκάλα coach, καθώς έπαιξε μπάσκετ με τακούνια και μάλιστα, βρήκε την ισορροπία να σκοράρει κιόλας.
Πιο συγκεκριμένα, κατέβασε με μεγάλη ευκολία την μπάλα, μέχρι να της την κλέψει η Φρόσω Δρακάκη, ωστόσο στη συνέχεια βρέθηκε κάτω από το καλάθι και ευστόχησε με άνεση σε λέι απ.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα τακούνια αντιπροσωπεύουν στο έπακρο την Σελέν Ερντέμ, καθώς η τεχνικός του Παναθηναϊκού σε κάθε της δημόσια παρουσία, όπως και σε αγώνες του «τριφυλλιού», φοράει ψηλοτάκουνα.
Όπως έχει αποκαλύψει και η ίδια στο παρελθόν, νιώθει πως εκπροσωπεί τις γυναίκες με τα τακούνια και τα κοσμήματα που φοράει εντός του παρκέ.