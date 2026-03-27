Τη λύση της συνεργασίας με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανακοίνωσε επίσημα η Βίρτους Μπολόνια. Ο Μαυροβούνιος τεχνικός μια ημέρα μετά την ήττα (103-87) από την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 34η αγωνιστική της Euroleague αποχώρησε από τον σύλλογο. Τα αρνητικά αποτελέσματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αποτέλεσαν τον βασικό λόγο που οδηγήθηκε στην έξοδο.

Συγκεκριμένα, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς πριν από την ήττα από την Αρμάνι γνώρισε βαριά ήττα (109-91) από την Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, ηττήθηκε (88-82) από την Παρτίζαν στη Μπολόνια και από την Ρεάλ (92-84) στη Μαδρίτη. Οι τέσσερις σερί ήττες οδήγησαν την διοίκηση στην απόφαση της να απομακρύνει τον έμπειρο τεχνικό.

Μάλιστα, μαζί του αποχωρεί και ο άμεσος συνεργάτης του Νέναντ Τράικοβιτς. Τα «ηνία» της ομάδας αναλαμβάνει πλέον ο Νέναντ Γιακόβλιεβιτς με συνεργάτες τους Ντανιέλε Παρέντε και Κρίστιαν Φεντρίγκο.

Η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια αναφέρει:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι απάλλαξε τον κ. Ντούσκο Ιβάνοβιτς από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας. Ταυτόχρονα, ο σύλλογος ανακοινώνει ότι ο βοηθός προπονητή Νέναντ Τράικοβιτς τερματίζει επίσης την συνεργασία του με την ομάδα.

Η Βίρτους Μπολόνια επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες στον προπονητή Ιβάνοβιτς για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στον Νέναντ Τράικοβιτς. Ευχόμαστε και στους δύο τα καλύτερα στην συνέχεια της καριέρας τους.

Η διοίκηση ανακοινώνει επίσης ότι ο ρόλος του Προπονητή της πρώτης ομάδας θα ανατεθεί στον κ. Νέναντ Γιακόβλιεβιτς, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους Ντανιέλε Παρέντε και Κρίστιαν Φεντρίγκο.

Εύχομαι τα καλύτερα στον προπονητή Γιακόβλιεβιτς και το επιτελείο του για το υπόλοιπο της σεζόν».