Bίρτους - Νάπολι 105-88: «Πάρτι» κόντρα στο double double του Μήτρου Λονγκ

Νίκος Καρφής
Βίρτους
Η Βίρτους δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει με της Νάπολι για την πρώτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με το ματς της Βίρτους με τη Νάπολι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Lega Basket. Η ομάδα της Μπολόνια δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο του ματς και τελικά επικράτησε με.

Από την πλευρά των νικητών ο Μόργκαν ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ ο Σμάιλαγκιτς και ο Έντουαρντς τελείωσαν την αναμέτρηση με 13 πόντους. Για τους Ναπολιτάνους που πέρυσι κινδύνεψαν να πέσουν, ο Σιμς είχε 23 πόντους, ο Φλαγκ πρόσθεσε 18 και ο Μήτρου Λονγκ έκανε double double με 12 πόντους και 10 ασίστ.

Η Βίρτους στρέφει την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Παρί για τη Euroleague στις 9/10. Άλλωστε οι Ιταλοί πέτυχαν ίσως τη νίκη της αγωνιστικής στην πρεμιέρα, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης.

