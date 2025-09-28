Βίρτους - Αρμάνι 86-93: Νίκη για το Μιλάνο μετά από ματσάρα

Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε τη νίκη απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια (86-93) στον ημιτελικό του Super Cup Ιταλίας, με την ομάδα του Μεσίνα να ετοιμάζεται για τον τελικό απέναντι στην Μπρέσια.

Η Αρμάνι Μιλάνο θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς μετά από μια ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση, επικράτησε της Βίρτους Μπολόνια (86-93) και θα παίξει στον μεγάλο τελικό του Super Cup Ιταλίας.

Αντίπαλός της στον τελικό θα είναι η Μπρέσια, η οποία στον πρώτο ημιτελικό επικράτησε της Τρέντο με 75-88.

Το παιχνίδι πήγε στην παράταση μετά από τρίποντο του Έλις για την Αρμάνι, η οποία στην παράταση κυριάρχησε και πήρε το θετικό αποτέλεσμα, καθώς η Βίρτους έμεινε από δυνάμεις, σκοράροντας μόλις 3 πόντους στον έξτρα χρόνο.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σαβόν Σιλντς με 23 πόντους, ενπώ 18 πρόσθεσε ο Ζακ ΛεΝτέι, 13 ο Λεάντρο Μπολμάρο και 11 ο Ντέβιν Μπούκερ.

 

Για την Βίρτους Μπολόνια ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 21 πόντους, ο Σαλού Νιάνγκ 14, 13 ο Αλεσάντρο Παγιόλα και από 10 οι Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ντέρικ Άλστον. Στα ριχά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος σημείωσε 3 πόντους σε 16'.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 45-42, 64-59, 83-83, 86-93.

@Photo credits: Lega Basket
     

