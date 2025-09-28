Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη 72-71: Η εμπειρία του Γιουλ «ξελάσπωσε» τη Βασίλισσα και την έστειλε στον τελικό του Super Cup

Ευτυχία Οικονομίδου
Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να περάσει από... 40 κύματα, όμως κατάφερε μετά κόπων και βασάνων να πάρει την πρόκριση από την Τενερίφη στον τελικό του Super Cup σε ένα ματς... θρίλερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή στο θρίλερ απέναντι στην Τενερίφη και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με 72-71, όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια.

Η Τενερίφη αιφνιδίασε από την αρχή με τον Ντορνέκαμπ απέναντι στον Ταβάρες να είναι πολύ αποδοτικός αμυντικά. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο (17-28) η Τενερίφη προκάλεσε έκπληξη στους Μαδριλένους και η διαφορά φάνηκε όταν μέχρι εκείνο το σημείο η ομάδα του Τσους Βιντορέτα είχε διπλάσιες ασίστ από τους αντιπάλους της (10-5).
Η Ρεάλ, πάντως, έδειξε τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που την έχει οδηγήσει στους επτά τελευταίους τελικούς του Super Copa, μειώνοντας τη διαφορά σε ένα ματς που στο ημίχρονο έμοιαζε πολύ δύσκολο (-10 για το 35-45). Η ομάδα του Σκαριόλο κυριάρχησε στα ριμπάουντ στο τρίτο δεκάλεπτο και ροκάνισε το προβάδισμα στο 55-60 για να μπει στην τέταρτη περίοδο με διάθεση ανατροπής.

Ο Σέρχιο Γιουλ το πήρε πάνω του και με την... ψυχή στο στόμα οδήγησε την Ρεάλ στην ανατροπή (72-71). Στην ιστορία του Super Cup Ισπανίας καμία ομάδα δεν έχει ανατρέψει διαφορά άνω των 10 πόντων στο ημίχρονο και το κατάφερε η Βασίλισσα για να βρεθεί ξανά στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 35-45, 55-60, 72-71

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
6A. Abalde19:2751/250%1/250%0/10%0/00%11200000-22
7F. Campazzo21:1551/250%1/617%0/00%0/00%01123100-6-4
8C. Okeke21:1921/250%0/20%0/00%0/00%25710110-57
11M. Hezonja17:5620/30%0/30%2/2100%0/00%04402000-7-4
22W. Tavares19:4682/540%0/00%4/667%0/00%61701120315
1D. Kramer19:0472/367%1/425%0/00%0/00%1230000165
12T. Maledon02:3621/1100%0/00%0/00%0/00%0001000053
14G. Deck20:52122/367%1/1100%5/683%0/00%11200200819
16U. Garuba10:0242/367%0/00%0/10%0/00%1341331038
20B. Fernando10:1231/1100%0/00%1/250%0/00%01112010-52
23S. Llull18:43122/367%1/425%5/683%0/00%02203000-39
24A. Feliz18:48103/838%0/20%4/4100%0/00%0334220089
Team/Coaches00/00%0/00%0/00%0/00%2460100000
TOTAL2007218/3650%5/2421%21/2875%0/00%14284210171050576

La Laguna TenerifeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2K. Kostadinov06:1872/450%0/00%3/475%00%01101201-25
4W. Van Beck16:0410/10%0/20%1/250%00%00001100-4-2
6B. Fitipaldo22:5621/1100%0/20%0/00%00%0335220136
11T. Scrubb08:0010/00%0/10%1/250%00%10100001-40
42A. Doornekamp17:2221/250%0/00%0/00%00%11200100-72
3J. Fernández14:2231/425%0/30%1/1100%00%11232001-10-2
9M. Huertas19:59143/743%2/540%2/2100%00%03334004410
15J. Sastre14:5651/1100%1/1100%0/00%00%0001000214
19G. Shermadini30:13237/1164%0/00%9/1090%00%22410101328
21T. Abromaitis20:2521/425%0/20%0/00%00%14500201120
31R. Giedraitis24:03112/367%2/450%1/250%00%02211100712
33H. Alderete05:2200/00%0/20%0/00%00%00010000-8-1
Team/Coaches0/00%0/00%0/00%00%246020003
TOTAL2007119/3850%5/2223%18/2378%8212915131005-565
     

