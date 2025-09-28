Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη 72-71: Η εμπειρία του Γιουλ «ξελάσπωσε» τη Βασίλισσα και την έστειλε στον τελικό του Super Cup
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή στο θρίλερ απέναντι στην Τενερίφη και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με 72-71, όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια.
Η Τενερίφη αιφνιδίασε από την αρχή με τον Ντορνέκαμπ απέναντι στον Ταβάρες να είναι πολύ αποδοτικός αμυντικά. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο (17-28) η Τενερίφη προκάλεσε έκπληξη στους Μαδριλένους και η διαφορά φάνηκε όταν μέχρι εκείνο το σημείο η ομάδα του Τσους Βιντορέτα είχε διπλάσιες ασίστ από τους αντιπάλους της (10-5).
Η Ρεάλ, πάντως, έδειξε τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που την έχει οδηγήσει στους επτά τελευταίους τελικούς του Super Copa, μειώνοντας τη διαφορά σε ένα ματς που στο ημίχρονο έμοιαζε πολύ δύσκολο (-10 για το 35-45). Η ομάδα του Σκαριόλο κυριάρχησε στα ριμπάουντ στο τρίτο δεκάλεπτο και ροκάνισε το προβάδισμα στο 55-60 για να μπει στην τέταρτη περίοδο με διάθεση ανατροπής.
Ο Σέρχιο Γιουλ το πήρε πάνω του και με την... ψυχή στο στόμα οδήγησε την Ρεάλ στην ανατροπή (72-71). Στην ιστορία του Super Cup Ισπανίας καμία ομάδα δεν έχει ανατρέψει διαφορά άνω των 10 πόντων στο ημίχρονο και το κατάφερε η Βασίλισσα για να βρεθεί ξανά στον τελικό.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 35-45, 55-60, 72-71
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|6
|A. Abalde
|19:27
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|2
|7
|F. Campazzo
|21:15
|5
|1/2
|50%
|1/6
|17%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|-6
|-4
|8
|C. Okeke
|21:19
|2
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|1
|0
|1
|1
|0
|-5
|7
|11
|M. Hezonja
|17:56
|2
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|-7
|-4
|22
|W. Tavares
|19:46
|8
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|6
|1
|7
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|15
|1
|D. Kramer
|19:04
|7
|2/3
|67%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|5
|12
|T. Maledon
|02:36
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|3
|14
|G. Deck
|20:52
|12
|2/3
|67%
|1/1
|100%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|8
|19
|16
|U. Garuba
|10:02
|4
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|3
|3
|1
|0
|3
|8
|20
|B. Fernando
|10:12
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|-5
|2
|23
|S. Llull
|18:43
|12
|2/3
|67%
|1/4
|25%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|0
|-3
|9
|24
|A. Feliz
|18:48
|10
|3/8
|38%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|4
|2
|2
|0
|0
|8
|9
|Team/Coaches
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|72
|18/36
|50%
|5/24
|21%
|21/28
|75%
|0/0
|0%
|14
|28
|42
|10
|17
|10
|5
|0
|5
|76
|La Laguna Tenerife
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|K. Kostadinov
|06:18
|7
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|-2
|5
|4
|W. Van Beck
|16:04
|1
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-4
|-2
|6
|B. Fitipaldo
|22:56
|2
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0%
|0
|3
|3
|5
|2
|2
|0
|1
|3
|6
|11
|T. Scrubb
|08:00
|1
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-4
|0
|42
|A. Doornekamp
|17:22
|2
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|-7
|2
|3
|J. Fernández
|14:22
|3
|1/4
|25%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|0
|0%
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|1
|-10
|-2
|9
|M. Huertas
|19:59
|14
|3/7
|43%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0
|0%
|0
|3
|3
|3
|4
|0
|0
|4
|4
|10
|15
|J. Sastre
|14:56
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|4
|19
|G. Shermadini
|30:13
|23
|7/11
|64%
|0/0
|0%
|9/10
|90%
|0
|0%
|2
|2
|4
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|28
|21
|T. Abromaitis
|20:25
|2
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0%
|1
|4
|5
|0
|0
|2
|0
|1
|12
|0
|31
|R. Giedraitis
|24:03
|11
|2/3
|67%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|7
|12
|33
|H. Alderete
|05:22
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-8
|-1
|Team/Coaches
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0%
|2
|4
|6
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200
|71
|19/38
|50%
|5/22
|23%
|18/23
|78%
|8
|21
|29
|15
|13
|10
|0
|5
|-5
|65
