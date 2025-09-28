Η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να περάσει από... 40 κύματα, όμως κατάφερε μετά κόπων και βασάνων να πάρει την πρόκριση από την Τενερίφη στον τελικό του Super Cup σε ένα ματς... θρίλερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή στο θρίλερ απέναντι στην Τενερίφη και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με 72-71, όπου θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια.

Η Τενερίφη αιφνιδίασε από την αρχή με τον Ντορνέκαμπ απέναντι στον Ταβάρες να είναι πολύ αποδοτικός αμυντικά. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο (17-28) η Τενερίφη προκάλεσε έκπληξη στους Μαδριλένους και η διαφορά φάνηκε όταν μέχρι εκείνο το σημείο η ομάδα του Τσους Βιντορέτα είχε διπλάσιες ασίστ από τους αντιπάλους της (10-5).

Η Ρεάλ, πάντως, έδειξε τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα που την έχει οδηγήσει στους επτά τελευταίους τελικούς του Super Copa, μειώνοντας τη διαφορά σε ένα ματς που στο ημίχρονο έμοιαζε πολύ δύσκολο (-10 για το 35-45). Η ομάδα του Σκαριόλο κυριάρχησε στα ριμπάουντ στο τρίτο δεκάλεπτο και ροκάνισε το προβάδισμα στο 55-60 για να μπει στην τέταρτη περίοδο με διάθεση ανατροπής.

Ο Σέρχιο Γιουλ το πήρε πάνω του και με την... ψυχή στο στόμα οδήγησε την Ρεάλ στην ανατροπή (72-71). Στην ιστορία του Super Cup Ισπανίας καμία ομάδα δεν έχει ανατρέψει διαφορά άνω των 10 πόντων στο ημίχρονο και το κατάφερε η Βασίλισσα για να βρεθεί ξανά στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 35-45, 55-60, 72-71

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 6 A. Abalde 19:27 5 1/2 50% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 2 7 F. Campazzo 21:15 5 1/2 50% 1/6 17% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 3 1 0 0 -6 -4 8 C. Okeke 21:19 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 5 7 1 0 1 1 0 -5 7 11 M. Hezonja 17:56 2 0/3 0% 0/3 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 4 4 0 2 0 0 0 -7 -4 22 W. Tavares 19:46 8 2/5 40% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 6 1 7 0 1 1 2 0 3 15 1 D. Kramer 19:04 7 2/3 67% 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 1 6 5 12 T. Maledon 02:36 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 14 G. Deck 20:52 12 2/3 67% 1/1 100% 5/6 83% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 8 19 16 U. Garuba 10:02 4 2/3 67% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 1 3 3 1 0 3 8 20 B. Fernando 10:12 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 2 0 1 0 -5 2 23 S. Llull 18:43 12 2/3 67% 1/4 25% 5/6 83% 0/0 0% 0 2 2 0 3 0 0 0 -3 9 24 A. Feliz 18:48 10 3/8 38% 0/2 0% 4/4 100% 0/0 0% 0 3 3 4 2 2 0 0 8 9 Team/Coaches 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 1 0 0 0 0 0 TOTAL 200 72 18/36 50% 5/24 21% 21/28 75% 0/0 0% 14 28 42 10 17 10 5 0 5 76