Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε την εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 79-83 κατακτώντας έτσι τον τίτλο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Ισραήλ επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 79-83 εκτός έδρας για να κάνει το 3-1 στη σειρά των τελικών, ενώ παράλληλα πανηγύρισε το 58ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

מכבי אלופת המדינה בפעם ה-58 אחרי ניצחון 1:3 בסדרת גמר הפלייאוף על הפועל ת"א!

סיקור וסטטיסטיקה >> https://t.co/t9cTCJ6YeX pic.twitter.com/NAHaHEktrq — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) June 23, 2026

Κορυφαίος για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν ο Γιαμ Μάνταρ με 23 πόντους και 9 ασίστ χωρίς όμως να καταφέρνει να παίρνει ιδιαίτερες βοήθειες. Στον αντίποδα, για το σύνολο του Όντετ Κάτας ο Ίφε Λούντμπεργκ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 19 πόντους και 1 ασίστ με τους Χορντ, Μπρισέτ, Κλαρκ και ΝτιΜπαρτολομέο να ακολουθούν ως διψήφιοι.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-42, 64-62, 79-83