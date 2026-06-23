Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-83: Tην... ξέρανε μέσα στο «σπίτι» της και σήκωσε το 58ο!

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-83: Tην... ξέρανε μέσα στο «σπίτι» της και σήκωσε το 58ο!

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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πανηγύρισε την εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 79-83 κατακτώντας έτσι τον τίτλο στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Ισραήλ επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ με 79-83 εκτός έδρας για να κάνει το 3-1 στη σειρά των τελικών, ενώ παράλληλα πανηγύρισε το 58ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Κορυφαίος για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν ο Γιαμ Μάνταρ με 23 πόντους και 9 ασίστ χωρίς όμως να καταφέρνει να παίρνει ιδιαίτερες βοήθειες. Στον αντίποδα, για το σύνολο του Όντετ Κάτας ο Ίφε Λούντμπεργκ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 19 πόντους και 1 ασίστ με τους Χορντ, Μπρισέτ, Κλαρκ και ΝτιΜπαρτολομέο να ακολουθούν ως διψήφιοι.

 

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-42, 64-62, 79-83

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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