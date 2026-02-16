Ιτούδης: «Δεν είμαι μάγος»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στις νίκες, και ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι Ραανανά και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από έξι συνεχόμενες ήττες, ενώ ο Δημήτρης Ιτούδης στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου. Παίξαμε σοβαρά, κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και αμυνθήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Το γεγονός ότι τους κρατήσαμε στους 32 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο δείχνει ότι προσεγγίσαμε το παιχνίδι πιο έξυπνα στην άμυνα. Κάναμε καλές επιλογές.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας. Παρότι αγωνιστήκαμε στη Νετάνια, ήρθαν και μας στήριξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παρότι δεν χάσαμε την πίστη μας στους εαυτούς μας, περάσαμε μια δύσκολη περίοδο λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων».

Και πρόσθεσε: «Όταν είσαι αρκετά ώριμος ώστε να αξιοποιείς αυτές τις ήττες και να χτίζεις κάτι θετικό μέσα από αυτές, αυτό είναι σημαντικό. Πρόκειται για διαφορετικό επίπεδο. Με όλο τον σεβασμό προς τη Ραανάνα, δείξαμε χαρακτήρα και σταθερότητα. Είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που αντέδρασαν οι παίκτες και στις προπονήσεις».

Ο Ιτούδης κατέληξε λέγοντας: «Στην EuroLeague και στο πρωτάθλημα το ροτέιστον είναι διαφορετικό. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Κάναμε καλές προπονήσεις, πιστεύουμε στους εαυτούς μας, προσθέτουμε νέα στοιχεία και θέλουμε να εντάξουμε καινούργια πράγματα στο παιχνίδι μας. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει το μομέντουμ, δεν είμαι μάγος. Το ελπίζω. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα και θα είμαστε καλά».

