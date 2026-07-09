Sport: «Ο Μοντέρο είχε συμφωνήσει με Μπαρτσελόνα, αλλά τότε ο Πασκουάλ διάλεξε Μάικ Τζέιμς»

H καταλανική Sport αναφέρει πως ο Ζαν Μοντέρο τα είχε βρει σε όλα με τη Μπαρτσελόνα, αλλά ο τότε προπονητής της ομάδας, Πασκουάλ προτίμησε τον Μάικ Τζέιμς. Τελικά ούτε ο Αμερικανός θα καταλήξει στους Καταλανούς.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από τις 8 Ιούλη και έρχεται να βάλει κι άλλη ποιότητα στη γραμμή των γκαρντ των ερυθρόλευκων, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισπανίας με τη Βαλένθια.

Ο Δομινικανός υπέγραψε συμβόλαιο το οποίο θα τον κάνει πλουσιότερο περίπου κατά 2.5 εκατομμύρια το χρόνο, με το συνολικό ποσό, χωρίς τα μπόνους, να είναι λίγο κάτω από τα 8 εκατομμύρια.

Η καταλανική Sport σε σημερινό της δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπάρτσα είχε συμφωνήσει με τον παίκτη, ωστόσο ο τότε προπονητής της, Πασκουάλ επέλεξε να πάρει τον Μάικ Τζέιμς. Πάντως ούτε ο Αμερικανός θα καταλήξει στους Καταλανούς, αφού οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως συμφώνησε με τη Ντουμπάι για τη νέα χρονιά.

«Ένας από τους παίκτες που είχε βάλει στο μάτι ήταν ο πόιντ γκαρντ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο , ο οποίος πραγματοποιούσε μια εξαιρετική σεζόν. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είδε στον Δομινικανό πόιντ γκαρντ το στυλ παίκτη που ήθελε να προσθέσει στην ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η Sport, η Μπάρτσα πρότεινε στον Μοντέρο μια προσφορά για τις επόμενες σεζόν και ο παίκτης ήταν πρόθυμος να κάνει το άλμα στην Μπάρτσα. Η συμφωνία δεν μπόρεσε να οριστικοποιηθεί, επειδή η επιλογή της υπογραφής του Δομινικανού παρουσιάστηκε στον τότε προπονητή της Μπάρτσα, Τσάβι Πασκουάλ και εκείνος προτίμησε να επιλέξει τον Μάικ Τζέιμς», ανέφερε.