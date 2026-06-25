Ο Ζαν Μοντέρο... οδήγησε τη Βαλένθια προς την κατάκτηση της ACB κόντρα στην Μπαρτσελόνα, κάνοντας... σόου και στο Game 4 με 23 πόντους. Η μυθική του εμφάνιση σε βίντεο 160 δευτερολέπτων.

Απίστευτα πράγματα έκανε για ακόμα ένα βράδυ ο Ζαν Μοντέρο, σημειώνοντας 23 πόντους στο Game 4 κόντρα στην Μπαρτσελόνα και... οδηγώντας τη Βαλένθια προς την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Δομινικανός γκαρντ που την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, ηγήθηκε στην προσπάθεια της Βαλένθια σε όλη τη σειρά των τελικών, ενώ αποκορύφωμα ήταν το... σόου του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, το οποίο τελικά χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του Πέδρου Μαρτίνεθ.

Σημείωσε 23 πόντους (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/3 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως και τα τέσσερα τρίποντά του τα πέτυχε στην τρίτη περίοδο!

Ο Ζαν Μοντέρο κατέκτησε πανάξια τον τίτλο του πολυτιμότερου, έχοντας μ.ο στους τελικούς 23.7 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ.