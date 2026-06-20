Το απίστευτο καλάθι του Ζαν Μοντέρο στο τέλος της πρώτης περιόδου (26-11) στο Game 2 με την Μπαρτσελόνα έκανε την Liga Endesa να υποκλιθεί στο ταλέντο του.

Η Βαλένθια ισοπέδωσε (102-75) την Μπαρτσελόνα στη Roig Arena στο Game 2 των τελικών, όπου ο Ζαν Μοντέρο έκανε «όργια» προκαλώντας εύλογα μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού που ανυπομονούν να τον δουν με τα «ερυθρόλευκα» μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Δομινικανός γκαρντ μπήκε ορεξάτος για μια ακόμη φορά και στο φινάλε της πρώτης περιόδου όπου κυριάρχησε πλήρως η Βαλένθια έκανε την τελευταία επίθεση σκοράροντας με επιτυχία λίγο μέσα από το τρίποντο και υπό την ασφυκτική πίεση του Νίκολας Λαπροβίτολα (26-11).

Το γήπεδο σηκώθηκε στο... πόδι με τον Ζαν Μοντέρο να απολαμβάνει τη στιγμή της αποθέωσης. Την ίδια ώρα στα social media η Ισπανική Λίγκα (Liga Endesa) απέδωσε την ανάλογη τιμή στον σπουδαίο αθλητή. «Τι ταλέντο» ανέφερε δείχνοντας ξεκάθαρα τον θαυμασμό στον χαρισματικό σκόρερ που ετοιμάζεται να βάλει σύντομα τα «ερυθρόλευκα».

