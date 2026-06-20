Η Βαλένθια έκανε... περίπατο κόντρα στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 102-75 και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος σε 1-1.

Σε... περίπατο εξελίχθηκε για τη Βαλένθια το Game 2 των τελικών του ισπανικού πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 102-75 στη «Roig Arena» και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν ανταγωνιστική μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και να μην αφήνουν στους αντιπάλους τους να πλησιάσουν.

Μεγάλο πλήγμα για τους Καταλανούς το ποσοστό από το τραγικό ποσοστό από το τρίποντο (4/21, 19%), ωστόσο η εικόνα τους ήταν απογοητευτική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποίησε ακόμα μία γεμάτη εμφάνιση, τελειώνοντας το ματς με 19 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πάρα με 16π.

Το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22 Ιουνίου με ώρα έναρξης στις 21:00.

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Η Βαλένθια ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, καθώς εκμεταλλεύτηκε την αστοχία της Μπαρτσελόνα 0/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα και πήρε γρήγορο διψήφιο προβάδισμα (11-0, 6'). Η προβληματική εικόνα των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο φινάλε του πρώτου δεκάλεπτου, με τον Μοντέρο να πετυχαίνει καλάθι στην εκπνοή και να διαμορφώνει το (26-11, 10')

Στη δεύτερη περίοδο ο Νίκολα Λαπροβίτολα ήταν ο μοναδικός που προσπαθούσε να κρατήσει την Μπαρτσελόνα στον αγώνα και μετά από συνεχόμενα δικά του καλάθια, μείωσε, ενώ λίγο αργότερα ο Σενγκέλια έκανε το (37-31, 17').

Η Μπαρτσελόνα άντεξε και με πρωταγωνιστή τον Λαπροβίτολα που σκόραρε 9 πόντους στο δέυτερο δεκάλεπτο, έκλεισε το ημίχρονο, με -7. (45-38, 20').

Μετά την ανάπαυλα, η Βαλένθια έκανε το ματς... περίπατο, καθώς... έτρεξε σερί 20-4 και μπόρεσε να «εκτοξεύσει» τη διαφορά στο σκορ στους 25 πόντους (64-49, 28').Ο Ματ Κοστέλο ήταν από τους παίκτες «κλειδιά» των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Μουρ με δύο σερί δικά του τρίποντα, διαμόρφωσε το (75-52,30'), στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Omari CHOF 🎯 pic.twitter.com/GTo28LFHpd — Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 20, 2026

Το ξεκίνημα της 4ης περιόδου, βρήκε και πάλι τη Βαλένθια σε θέση... οδηγού, με τον Ντε Λαρέα να στέλνει το ματς στους 28 πόντους (80-52, 33'). Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν σταμάτησε εκεί. Ο Ντε Λαρέα με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το (90-61, 35'), με τον ίδιο να φτάνει τους 10 πόντους. Το ματς πήγε και στο +34 υπέρ της Βαλένθια (97-63, 34'), έπειτα από τρίποντο του Πραντίγια, ενώ ο Μουρ... εκτόξευσε την τιμή στους 34 πόντους, (100-66, 37') και λίγο αργότερα ο Σίμα έκανε το (102-66, 38'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Βαλένθια να ισοφαρίζει τη σειρά των τελικών σε 1-1.

Τα δεκάλεπτα: 26-11, 45-38, 75-52, 102-75

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 1-1