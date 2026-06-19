Βαλένθια: H μυθική εμφάνιση του Μοντέρο με την Μπαρτσελόνα
Απολαυστικός ήταν ο Ζαν Μοντέρο στον πρώτο τελικό της ACB μεταξύ της Βαλένθια με την Μπαρτσελόνα. Παρά την ήττα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο 22χρονος γκαρντ ηγήθηκε της προσπάθειας του συλλόγου του, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο τέλος.
Jeannnnnn pic.twitter.com/g8jqlzylfRJune 18, 2026
Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 24 πόντους (5/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/9 βολές), 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όντας αλάνθαστος σε 33 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας μάλιστα 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Παρότι δεν ξεκίνησε καλά στον αγώνα, έχοντας μόλις δύο πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Μοντέρο... φόρτσαρε από τη δεύτερη περίοδο, πετυχαίνοντας καθοριστικά καλάθια που κράτησαν τη Βαλένθια στον αγώνα.
Στην παράταση το σύνολο του Μαρτίνεθ φάνηκε να μένει από δυνάμεις και η ομάδα του Τσάβι Πασοκυάλ πανηγύρισε τη νίκη και το break.
🥵 Boooooooooooooof, @jeanmontero03.— Liga Endesa (@ACBCOM) June 18, 2026
¡Es la HORA DE LOS VALIENTES en el Roig Arena, @valenciabasket!
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/eY63YxuREW
Η Μπαρτσελόνα έκανε το 1-0 στους τελικούς και πλέον έχει το πλεονέκτημα έδρας στα «χέρια» της, ενόψει της συνέχειας.
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