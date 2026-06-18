Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε τρομερό «break» στη Βαλένθια ύστερα από πραγματική ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση (112-113). Εξαιρετικοί Κλάιμπερν, Πάρα, Λαπροβίτολα για τους νικητές, δεν έφτασαν οι Μοντέρο και Μπάνιο για τους γηπεδούχους!

Με το «καλημέρα» των τελικών στην Liga Endesa, η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ έκανε το break και πήρε το αβαντάζ της έδρας από την Βαλένθια!

Ο Γουίλ Κλάιμπερν (21π., 2/2διπ., 5/13τρ., 2/3β.) ήταν εκείνος που «καθάρισε» για τους Καταλανούς στο τέλος της κανονικής διάρκειας με δύο σημαντικά τρίποντα, με τα οποία οδήγησε τους γηπεδούχους σε πραγματική «αυτοκτονία» καθώς είχαν το έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Μάλιστα ο Αμερικανός φόργουορντ φιλοδώρησε με τάπα στα... ίσια τον Κάμερον Τέιλορ στο σουτ της νίκης.

Άξιοι συμπαραστάτες του οι Νίκολα Λαπροβίτολα (20π., 7ασ.) και Τζοέλ Πάρα (18π., 4/5διπ., 3/3τρ., 1/1β.) με τον Ισπανό φόργουορντ να ευστοχεί και στο πιο κρίσιμο «γκολ φάουλ» στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια δεν μπόρεσε να «απαντήσει» καθώς ο Τέιλορ για δεύτερη φορά δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο.

Από τη Βαλένθια, ο (σε λιγο καιρό παίκτης του Ολυμπιακού), Ζαν Μοντέρο έκανε ό,τι... μπορούσε καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 24 πόντους με 5/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και κανένα λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλό ματς και από τον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος με τη σειρά του πέτυχε άλλους 20 πόντους με 7/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 31 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 52-47, 72-75, 101-101 (κ.α.), 112-113 (παρ.)

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 0-1