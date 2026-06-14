Η Liga Endesa ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα των φετινών τελικών μεταξύ της Βαλένθια και της Μπαρτσελόνα.

Ύστερα από 23 χρόνια και τη σειρά του 2003, η Βαλένθια και η Μπαρτσελόνα θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Τόσο η Βαλένθια όσο και η Μπαρτσελόνα έκαναν το έργο τους εύκολο στα ημιτελικά και «σκούπισαν» με 3-0 νίκες την Μπανταλόνα και την Τενερίφη αντίστοιχα.

Το τζάμπολ των φετινών τελικών θα δοθεί στις 18 Ιουνίου στην «Roig Arena» της Βαλένθια καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι εκείνη που έχει και το αβαντάζ της έδρας

Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa