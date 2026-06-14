Βαλένθια - Μπαρτσελόνα: Το πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa
Ύστερα από 23 χρόνια και τη σειρά του 2003, η Βαλένθια και η Μπαρτσελόνα θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.
Τόσο η Βαλένθια όσο και η Μπαρτσελόνα έκαναν το έργο τους εύκολο στα ημιτελικά και «σκούπισαν» με 3-0 νίκες την Μπανταλόνα και την Τενερίφη αντίστοιχα.
Το τζάμπολ των φετινών τελικών θα δοθεί στις 18 Ιουνίου στην «Roig Arena» της Βαλένθια καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι εκείνη που έχει και το αβαντάζ της έδρας
Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa
- Game 1: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (18/6, 21:00)
- Game 2: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (20/6, 21:00)
- Game 3: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (22/6, 21:00)
- Game 4: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
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