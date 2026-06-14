Βαλένθια - Μπαρτσελόνα: Το πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa

Γιώργος Κούβαρης
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα: Το πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa

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Η Liga Endesa ανακοίνωσε το ακριβές πρόγραμμα των φετινών τελικών μεταξύ της Βαλένθια και της Μπαρτσελόνα.

Ύστερα από 23 χρόνια και τη σειρά του 2003, η Βαλένθια και η Μπαρτσελόνα θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος.

Τόσο η Βαλένθια όσο και η Μπαρτσελόνα έκαναν το έργο τους εύκολο στα ημιτελικά και «σκούπισαν» με 3-0 νίκες την Μπανταλόνα και την Τενερίφη αντίστοιχα.

Το τζάμπολ των φετινών τελικών θα δοθεί στις 18 Ιουνίου στην «Roig Arena» της Βαλένθια καθώς η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι εκείνη που έχει και το αβαντάζ της έδρας

Το αναλυτικό πρόγραμμα των τελικών στην Liga Endesa

  • Game 1: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (18/6, 21:00)
  • Game 2: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (20/6, 21:00)
  • Game 3: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (22/6, 21:00)
  • Game 4: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια (24/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
  • Game 5: Βαλένθια- Μπαρτσελόνα (27/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
@Photo credits: Valencia FLickr
     

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