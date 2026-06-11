Ο Ρίκι Ρούμπιο παραδέχθηκε τον Ζαν Μοντέρο, με ον θρύλο του ισπανικού μπάσκετ να συγχαίρει τον αντίπαλό του για μια εντυπωσιακή φάση εναντίον του.

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Μπανταλόνα, αναγκάζοντας μέσα στον αγώνα να κάνει ακόμη και τον τεράστιο Ρίκι Ρούμπιο να του δώσει συγχαρητήρια.

Κατά την διάρκεια του Game 1 των ημιτελικών της ACB, ο Ζαν Μοντέρο, παρά το φάουλ που του έκανε ο Ρίκι Ρούμπιο, κατάφερε να σκοράρει, με τον θρύλο του ισπανικού μπάσκετ να μένει άναυδος με την ενέργεια του αντιπάλου του.

Μάλιστα ο Ρίκι Ρούμπιο δεν έμεινε εκεί, καθώς του έδωσε και συγχαρητήρια για την ενέργειά του, με τον Ζαν Μοντέρο να τον ακουμπάει στο στήθος, λέγοντάς του με αυτό τον τρόπο «ευχαριστώ».

Για την ιστορία, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, είχε 27 πόντους με 11/17 εντός παιδιάς (9/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3/3 βολές, 8 ασίστ και μόλις 2 λάθη σε 32' στο παρκέ.