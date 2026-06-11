Μοντέρο: Η κίνηση του Ρούμπιο προς τον προσεχώς παίκτη του Ολυμπιακού!
Ο Ζαν Μοντέρο έκανε μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Μπανταλόνα, αναγκάζοντας μέσα στον αγώνα να κάνει ακόμη και τον τεράστιο Ρίκι Ρούμπιο να του δώσει συγχαρητήρια.
Κατά την διάρκεια του Game 1 των ημιτελικών της ACB, ο Ζαν Μοντέρο, παρά το φάουλ που του έκανε ο Ρίκι Ρούμπιο, κατάφερε να σκοράρει, με τον θρύλο του ισπανικού μπάσκετ να μένει άναυδος με την ενέργεια του αντιπάλου του.
Μάλιστα ο Ρίκι Ρούμπιο δεν έμεινε εκεί, καθώς του έδωσε και συγχαρητήρια για την ενέργειά του, με τον Ζαν Μοντέρο να τον ακουμπάει στο στήθος, λέγοντάς του με αυτό τον τρόπο «ευχαριστώ».
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Για την ιστορία, ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, είχε 27 πόντους με 11/17 εντός παιδιάς (9/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 3/3 βολές, 8 ασίστ και μόλις 2 λάθη σε 32' στο παρκέ.
Το καλάθι του Μοντέρο και η κίνηση του Ρούμπιο:
La canasta de @jeanmontero03 😤
El bonito gesto de @rickyrubio9 🤝 pic.twitter.com/Yonx6KQsr8— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 10, 2026
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