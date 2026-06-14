Η Βαλένθια επικράτησε για 3η φορά της Μπανταλόνα στα ημιτελικά της Liga Endesa με 87-75 και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς όπου θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα.

Μεγάλες μέρες για τη Βαλένθια καθώς «σκούπισε» την Μπανταλόνα στα ημιτελικά με 3-0 νίκες και προκρίθηκε στους τελικούς, εκεί όπου θα διεκδικήσει για 2η φορά στην ιστορία της τον τίτλο της πρωταθλήτριας, έχοντας να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα με πλεονέκτημα έδρας.

Καλύτερος για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν ο (εντός ολίγων ημερών παίκτης του Ολυμπιακού), Ζαν Μοντέρο ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με «γεμάτη» στατιστική. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 27:45 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 24 πόντους με 1/6 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ο Κάμερον Τέιλορ πρόσθεσε άλλους 13 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολές και 4 ριμπάουντ σε 25:41 ενώ ο Μπράνκου Μπαντιό είχε με τη σειρά του 11 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές. Αυτή θα είναι η 4η παρουσία της Βαλένθια στους τελικούς μετά το 2003 (κόντρα στην Μπαρτσελόνα), το 2017 (κόντρα στην Μπασκόνια, όταν και κατέκτησε τον τίτλο) και το 2025 (κόντρα στην Ρεάλ).

Χρόνο συμμετοχής πήρε και μέχρι πρότινος παίκτης του Περιστερίου, Αλβάρο Καρντένας, ο οποίος σε 12:15 είχε 3 πόντους με 0/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος.

Για την Μπανταλόνα καλύτεροι ήταν οι Ρίκι Ρούμπιο (17π., 5ριμπ., 4ασ., 2κλ., 3λ.) και Τζαμπάρι Πάρκερ (15π., 4ριμπ., 3ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 39-41, 55-64, 75-87.