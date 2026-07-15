Έπειτα από επτά χρόνια, ο Νίκολας Λαπροβίτολα επιστρέφει στην Μπανταλόνα υπογράφοντας συμβόλαιο τριών ετών.

Η επιστροφή του Νίκολας Λαπροβίτολα στην Μπανταλόνα είναι γεγονός. Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τον 36χρονο Αργεντινό γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και θα φορέσει ξανά την φανέλα της ομάδας.

Ο Λαπροβίτολα aγωνίστηκε στην Μπανταλόνα από το 2017 έως το 2019, με τη σεζόν 2018-19 παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες της καριέρας του ολοκληρώνοντας τη χρονιά με μέσο όρο 17,1 πόντους, 6,4 ασίστ και 17,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επιδόσεις που του χάρισαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) της Liga ACB.

Έκτοτε οι δρόμοι των δύο πλευρών χώρισαν, με τον Λαπροβίτολα να ακολουθεί μια σπουδαία πορεία σε κορυφαίους συλλόγους της Ισπανίας, φορώντας τις φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.