Η Μάλαγα πήρε τον εμφύλιο απέναντι στην Τενερίφη, επικράτησε στον μικρό τελικό του BCL με 85-85 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της σεζόν.

Στην τρίτη θέση τερμάτησε οριστικά η Ουνικάχα Μάλαγα, με την περσινή και προπέρσινη πρωταθλήτρια του BCL να παίρνει τη νίκη μετά από έναν συναρπαστικό μικρό τελικό με 85-80.

Τα πάντα κρίθηκαν στο φινάλε, με την Μάλαγα να παίρνει τα ηνία στα τελευταία λεπτά και να φτάνει στη νίκη.

Αυτοί που ξεχώρισαν για την Μάλαγα ήταν οι Τσέις Όντιτζ (15π. 3ρ.) και Κίλιαν Τιλί (13π. 6ρ.), ενώ Πάτι Μιλς (23π. 3ασ.) και Γκιόργκι Σερμαντίνι (15π. 3ρ.) για την Τενερίφη.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 41-45, 60-62, 85-80