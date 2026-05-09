Η Ουνικάχα Μάλαγα αποκλείστηκε στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League από την ΑΕΚ, έχοντας κατακτήσει τους προηγούμενους δύο τίτλους της διοργάνωσης, και μετά την ήττα από την «Ένωση» ενημέρωσε πως κίνησε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του Κρις Ντουάρτε!

Παράλληλα, οι Ίβηρες ανακοίνωσαν ότι ο 28χρονος πρώην NBAer τέθηκε εκτός ομάδας για τις επόμενες δέκα ημέρες. Το απόγευμα του Σαββάτου, 9/5, η ισπανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφασή της να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του Δομινικανού γκαρντ, ο οποίος έχει προθεσμία δέκα ημερών για να καταθέσει την απολογία του, ενώ θα απουσιάσει και από τον μικρό τελικό απέναντι στην Τενερίφη.

Ο Ντουάρτε αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της Μάλαγα. Στο Basketball Champions League μέτρησε φέτος 9.5 πόντους και τρία ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 12 συμμετοχές. Στην ισπανική λίγκα μέτρησε κατά μέσο όρο 10.9 πόντους και 2.8 ασίστ σε 17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.