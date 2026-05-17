Ο Αλβάρο Καρντένας τέθηκε στην διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ και πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα της Βαλένθια.

Μετά την πετυχημένη του παρουσία στο Περιστέρι, ο Ισπανός point guard όχι μόνο επέστρεψε στη Βαλένθια αλλά «πάτησε» με το «καλημέρα» παρκέ στην ACB!

Λίγο μετά το τέλος της συνεργασία του με την ομάδα των δυτικών προαστίων της Αθήνας και τον... επαναπατρισμό του στους «Ταρόνιας», ο Καρντένας (ή... Κάρδενας όπως ανέφερε και ο Βασίλης Ξανθόπουλος στο Gazz Floor by Novibet ότι είναι η κανονική προφορά του ονόματός του) τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μάλιστα την Κυριακή (17/5) πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στο ισπανικό πρωτάθλημα καθώς συμπεριλήφθηκε στην 12άδα της ομάδας για το εντός έδρας παιχνίδι με την Μπιλμπάο και χρησιμοποιήθηκε κανονικά από τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος ήθελε να κάνει rotation και να δώσει και «ανάσες» ενόψει του Final Four και του ημιτελικού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο Καρντένας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four ωστόσο θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή της ομάδας στην Αθήνα.