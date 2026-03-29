Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Βαλένθια, καθώς μετά την ήττα από την Παρτίζαν στις δύο παρατάσεις, επικράτησε της Μπούργκος εκτός έδρας με 74-79.

Οι φιλοξενούμενοι παρότι δεν ξεκίνησαν καλά την αναμέτρηση (22-15, 10') μπόρεσαν να ανακάμψουν και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και να πάρουν τη νίκη στο τέλος.

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ σκόραρε 30 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και δέχτηκε 16 και στο 2ο, αλλά και στο 3ο και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό, παρότι «χαλάρωσε» στο φινάλε.

Η Βαλένθια μετά από αυτή τη νίκη παρέμεινε στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 18 νίκες και 6 ήττες, την ώρα που η Μπούργος βρίσκεται στην 16η με 6-18.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Ντε Λαρέα ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Κορμπαλάν με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Πλέον η Βαλένθια στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια (03/04, 21:30) για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-38, 54-68, 74-79