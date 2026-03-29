Πρωτέας Βούλας - Αθηναϊκός 56-94: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις του τελικού μεταξύ του Πρωτέα Βούλας κόντρα στον Αθηναϊκό.
Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 56-94 και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών.
Αυτό ήταν το τέταρτο Κύπελλο στην ιστορία της ομάδας που το είχε κατακτήσει τρείς συνεχόμενες χρονιές (2010, 2011, 2012).
Δείτε τα highlights του τελικού:
Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.