Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις του τελικού μεταξύ του Πρωτέα Βούλας κόντρα στον Αθηναϊκό.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 56-94 και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών.

Αυτό ήταν το τέταρτο Κύπελλο στην ιστορία της ομάδας που το είχε κατακτήσει τρείς συνεχόμενες χρονιές (2010, 2011, 2012).