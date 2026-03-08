Γκραν Κανάρια - Ρεάλ Μαδρίτης 80-82 : Με «λυτρωτή» τον Φελίζ.. απέδρασαν!
Στο ντέρμπι που εκτυλίχθηκε στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Γκραν Κανάρια με 80-82 και πανηγύρισε την 19η νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με συνεχείς εναλλαγές προβαδίσματος και πήγαν «χέρι-χέρι» μέχρι το φινάλε, με τον Φελίζ να πετυχαίνει buzzer - beater και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του.
Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο παρότι είχε μόνο τρις διψήφιους, μπόρεσε στο τέλος να έχει τον έλεγχο και να κυριαρχήσει , πανηγυρίζοντας την 3η νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.
¡LO GANAAAAAAAAA EL @RMBaloncesto CON ESTA CANASTA FINAL DE ANDRES FELIZ!— Liga Endesa (@ACBCOM) March 8, 2026
😱😱😱😱😱😱
📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/WCZpj0g8C7
Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τόμπεϊ που πέτυχε 22 πόντους.
🏁 FP: @GranCanariaCB 80 - 82 @RMBaloncesto pic.twitter.com/rmUiQx66PD— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 8, 2026
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 38-46, 56-62, 82-82
Η Βαθμολογία:
- Ρεάλ Μαδρίτης 19-2
- Βαλένθια 16-5
- Μπαρτσελόνα 15-6
- Μπασκόνια 14-6
- Μούρθια 14-7
- Ουνικάχα 14-7
- Μπανταλόνα 13-8
- Τενερίφη 12-9
- Μπιλμπάο 12-10
- Χιρόνα 10-11
- Μανρέσα 9-12
- Μπρεογκάν 8-13
- Λέιδα 8-13
- Γκραν Κανάρια 7-14
- Σαραγόσα 6-15
- Μοραμπάνκ Ανδόρα 6-15
- Μπούργκος 5-16
- Γρανάδα 1-20
