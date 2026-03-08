Η Ρεάλ Μαδρίτης παρότι δυσκολεύτηκε πήρε το ντέρμπι κόντρα στην Γκραν Κανάρια με 80-82 και νικητήριο σουτ του Φελίζ στο φινάλε.

Στο ντέρμπι που εκτυλίχθηκε στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Γκραν Κανάρια με 80-82 και πανηγύρισε την 19η νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Αμφότερες ήταν κοντά στο σκορ καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με συνεχείς εναλλαγές προβαδίσματος και πήγαν «χέρι-χέρι» μέχρι το φινάλε, με τον Φελίζ να πετυχαίνει buzzer - beater και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο παρότι είχε μόνο τρις διψήφιους, μπόρεσε στο τέλος να έχει τον έλεγχο και να κυριαρχήσει , πανηγυρίζοντας την 3η νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Τόμπεϊ που πέτυχε 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-20, 38-46, 56-62, 82-82

Η Βαθμολογία: