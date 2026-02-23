Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα τραγούδησε σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης (vid)
Ένα ήσυχο απόγευμα Κυριακής (22/2) είχε η Μπαρτσελόνα στο νέο «Καμπ Νόου», καθώς με... σβηστές μηχανές επικράτησε 3-0 της Λεβάντε και επέστρεψε στην κορυφή της La Liga, στο +1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έβγαλε... γούστα ανά διαστήματα στο παιχνίδι, ωστόσο την παράσταση φαίνεται πως έκλεψε ο υποψήφιος πλέον πρόεδρος, Τζοάν Λαπόρτα.
Αφού μαγείρεψε στα... ενδότερα του «Καμπ Νόου», ο άλλοτε δικηγόρος έπιασε... δουλειά, με ένα βίντεο να τον απεικονίζει με σφουγγαρίστρα ανά χείρας, θέλοντας προφανώς να περάσει το μήνυμα πως είναι εκεί για όλες τις δουλειές. Πέραν αυτού όμως, ένα ακόμη στιγμιότυπο έγινε viral.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φίλοι των «μπλαουγκράνα» τραγουδούσαν ένα σύνθημα ουσιαστικά κατά της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο ανέφερε πως «Όποιος δεν πηδάει (σσ από τη θέση του) είναι Madridista», με τον Λαπόρτα όχι μόνο να το τραγουδάει και ο ίδιος, αλλά να κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση, προσφέροντας άφθονο γέλιο.
Joan Laporta was in the stands right as the chant “He who doesn’t jump is a Madridista” rang out 😂— Barca Xtra (@Barcaxtr) February 22, 2026
pic.twitter.com/eIOxoM4Yo5
