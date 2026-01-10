Η Μάλαγα με σούπερ εμφάνιση του Τσέις Οντίγκε που τίμησε την εκλιπούσα μητέρα του πέρασε (76-70) από την Βαλένθια.

Η Μάλαγα πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση με πρωταγωνιστή τον Τσέις Οντίγκε «άλωσε» την έδρα της Βαλένθια, «γκρεμίζοντας» την από την κορυφή στη Liga Endesa, καθώς πλέον έχει τρεις ήττες και έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από τη Ρεάλ που έχει δυο ήττες.

Ο Οντίγκε συγκλόνισε με τους 20 πόντους που πέτυχε οδηγώντας την ομάδα της Ανδαλουσίας σε μια μεγάλη νίκη. Ο άσος της Μάλαγα έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του εβρισκόμενος στη Βαλένθια, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα και να παίξει το παιχνίδι, αντί να ταξιδέψει στην Τζαμάικα, όπου ζει η οικογένεια της μητέρας του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφιέρωνε επανειλημμένα καλάθια στον ουρανό και στο τέλος, αφού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του αγώνα, ήταν εμφανώς συγκινημένος και οι συμπαίκτες του τον παρηγόρησαν. Μια συγκλονιστική στιγμή που θα θυμούνται όλοι όσοι έζησαν την αναμέτρηση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-21, 39-36, 51-57, 70-76.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 8 (1/6 τριπ.), Τέιλορ 5 (1/3 τριπ.), Ρίβερς 13 (1/2 τριπ.), Πραντίγια 10, Ντε Λαρέα 2, Λόπεθ-Αροστέγκι 3, Κι 7 (1/1 τριπ.), Μοντέρο 4, Μουρ, Τόμπσον 9 (2/4 τριπ.), Κοστέλο 9, Σίμα.

ΜΑΛΑΓΑ (Ναβάρο): Πέρεζ 5, Οντίγκε 20 (4/7 τριπ.), Μπαλτσερόφσκι 10 (7 ριμπ.), Γουέμπ 6 (1/3 τριπ.), Καλινόσκι 2, Μπαρέιρο 2, Ντίαζ, Ντζέντοβιτς 5 (1/2 τριπ.), Σουλεϊμάνοβιτς 6, Ντουάρτε 3 (1/3 τριπ.), Τιλί 9 (1/6 τριπ.), Πέρι 8 (2/6 τριπ.).

