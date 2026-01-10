Βαλένθια-Μάλαγα 70-76: Ο Οντίγκε τίμησε τη μνήμη της μητέρας του
Η Μάλαγα πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση με πρωταγωνιστή τον Τσέις Οντίγκε «άλωσε» την έδρα της Βαλένθια, «γκρεμίζοντας» την από την κορυφή στη Liga Endesa, καθώς πλέον έχει τρεις ήττες και έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από τη Ρεάλ που έχει δυο ήττες.
Ο Οντίγκε συγκλόνισε με τους 20 πόντους που πέτυχε οδηγώντας την ομάδα της Ανδαλουσίας σε μια μεγάλη νίκη. Ο άσος της Μάλαγα έμαθε για τον θάνατο της μητέρας του εβρισκόμενος στη Βαλένθια, αλλά αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα και να παίξει το παιχνίδι, αντί να ταξιδέψει στην Τζαμάικα, όπου ζει η οικογένεια της μητέρας του.
Era un día muy difícil para Chase Audige, pero el amor y el recuerdo de sus padres le empujaron a seguir ✨January 10, 2026
Con 2⃣0⃣ puntos, el jugador de @unicajaCB llevó a cabo su mejor actuación en #LigaEndesa y fue determinante para conseguir la victoria 💥 pic.twitter.com/4ytMqyg0q6
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αφιέρωνε επανειλημμένα καλάθια στον ουρανό και στο τέλος, αφού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του αγώνα, ήταν εμφανώς συγκινημένος και οι συμπαίκτες του τον παρηγόρησαν. Μια συγκλονιστική στιγμή που θα θυμούνται όλοι όσοι έζησαν την αναμέτρηση.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-21, 39-36, 51-57, 70-76.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 8 (1/6 τριπ.), Τέιλορ 5 (1/3 τριπ.), Ρίβερς 13 (1/2 τριπ.), Πραντίγια 10, Ντε Λαρέα 2, Λόπεθ-Αροστέγκι 3, Κι 7 (1/1 τριπ.), Μοντέρο 4, Μουρ, Τόμπσον 9 (2/4 τριπ.), Κοστέλο 9, Σίμα.
ΜΑΛΑΓΑ (Ναβάρο): Πέρεζ 5, Οντίγκε 20 (4/7 τριπ.), Μπαλτσερόφσκι 10 (7 ριμπ.), Γουέμπ 6 (1/3 τριπ.), Καλινόσκι 2, Μπαρέιρο 2, Ντίαζ, Ντζέντοβιτς 5 (1/2 τριπ.), Σουλεϊμάνοβιτς 6, Ντουάρτε 3 (1/3 τριπ.), Τιλί 9 (1/6 τριπ.), Πέρι 8 (2/6 τριπ.).
