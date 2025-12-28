Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 91-82: Πήρε το ντέρμπι με ανατροπή και Χεζόνια
Οι Μαδριλένοι κατάφεραν να επιστρέψουν από το -14, να φέρουν το ντέρμπι με τη Μάλαγα στα μέτρα τους και με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο να φτάσουν στην τελική επικράτηση.
Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με 48-62 αλλά στη συνέχεια η Ρεάλ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό 21-2 με το οποίο πήρε την κατάσταση στα χέρια της.
Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο καλύτερος παίκτης των νικητών καθώς τελείωσε το ματς έχοντας 19 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Ο Τεό Μαλεντόν τον ακολούθησε με άλλους 15 πόντους και 3 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» Γκαρούμπα (13π.) και Καμπάτσο (11π.)
Για λογαριασμό της Μάλαγα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Όλεκ Μπαλτσερόφσκι είχε 17 πόντους (4/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/12 βολές) και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντουάρτε πρόσθεσε άλλους 16 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 27-30, 46-54, 71-66, 91-82.
Η κατάταξη
- Ρεάλ Μαδρίτης 11-1
- Μούρθια 10-2
- Βαλένθια 9-2
- Τενερίφη 8-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Μπανταλόνα 8-4
- Μάλαγα 7-5
- Μπασκόνια 6-5
- Γκραν Κανάρια 5-6
- Μπρεογκάν 5-6
- Μανρέσα 5-7
- Τζιρόνα 5-7
- Μπιλμπάο 5-7
- Σαραγόσα 4-7
- Ανδόρα 4-8
- Γέιδα 4-8
- Γρανάδα 1-11
- Μπούργκος 1-11
