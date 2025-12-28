Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Ουνικάχα Μάλαγα την οποία και κέρδισε εντός έδρας με 91-82 παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Μαδριλένοι κατάφεραν να επιστρέψουν από το -14, να φέρουν το ντέρμπι με τη Μάλαγα στα μέτρα τους και με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο να φτάσουν στην τελική επικράτηση.

Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με 48-62 αλλά στη συνέχεια η Ρεάλ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό 21-2 με το οποίο πήρε την κατάσταση στα χέρια της.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο καλύτερος παίκτης των νικητών καθώς τελείωσε το ματς έχοντας 19 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Ο Τεό Μαλεντόν τον ακολούθησε με άλλους 15 πόντους και 3 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» Γκαρούμπα (13π.) και Καμπάτσο (11π.)

Για λογαριασμό της Μάλαγα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Όλεκ Μπαλτσερόφσκι είχε 17 πόντους (4/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/12 βολές) και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ντουάρτε πρόσθεσε άλλους 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-30, 46-54, 71-66, 91-82.

