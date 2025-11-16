Αβδάλας: «Γήινη» εμφάνιση, αήττητο συνεχίζει το Βιρτζίνια Τεκ
Ο ταλαντούχος γκαρντ μπορεί να μην... έβγαλε μάτια στο 4ο ματς της σεζόν ωστόσο έπαιξε τόσο... όσο χρειαζόταν για να συμβάλλει και εκείνος προκειμένου να βρεθεί στο Βιρτζίνια Τεκ στο 4-0.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 29 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 10 πόντους έχοντας 2/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νεοκλής Αβδάλας είχε φιλοξενηθεί το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet όπου αναφέρθηκε στη νέα εμπειρία που ζει στο NCAA.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.