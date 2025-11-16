Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε μεστή εμφάνιση στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί των Σάρλοτ 49ερς με την οποία έκανε το 4/4!

Ο ταλαντούχος γκαρντ μπορεί να μην... έβγαλε μάτια στο 4ο ματς της σεζόν ωστόσο έπαιξε τόσο... όσο χρειαζόταν για να συμβάλλει και εκείνος προκειμένου να βρεθεί στο Βιρτζίνια Τεκ στο 4-0.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 29 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 10 πόντους έχοντας 2/5 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Νεοκλής Αβδάλας είχε φιλοξενηθεί το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet όπου αναφέρθηκε στη νέα εμπειρία που ζει στο NCAA.