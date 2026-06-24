Ο Φαμπιέν Κοζέρ αποθέωσε τον Μάικ Τζέιμς στο x, για τη συμμετοχή του στο Game 5 των τελικών του γαλλικού πρωταθλήματος.

Μέσω ανάρτησης στο x, ο Φαμπιέν Κοζέρ αποθέωσε τον Μάικ Τζέιμς. Αφορμή του Γάλλου πρώην μπασκετμπολίστα ήταν η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ της Μονακό, στο Game 5 των τελικών κόντρα στην Παρί.

Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε από το... πουθενά και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Στραζέλ, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 7 πόντους και 7 ασίστ.

Ο Κοζέρ έγραψε: «Ελπίζω όσοι επέκριναν τον Μάικ όλα αυτά τα χρόνια, να μπορέσουν να του δώσουν τα λουλούδια του για αυτό που έκανε χθες. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και όλα όσα κατάφερες στο Μονακό». Ο Τζέιμς τον ευχαρίστησε κάτω από ποστ.