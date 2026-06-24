Κοζέρ για Τζέιμς: «Όσοι επέκριναν τον Μάικ όλα αυτά τα χρόνια, να του δώσουν τα λουλούδια του για αυτό που έκανε χθες»
Μέσω ανάρτησης στο x, ο Φαμπιέν Κοζέρ αποθέωσε τον Μάικ Τζέιμς. Αφορμή του Γάλλου πρώην μπασκετμπολίστα ήταν η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ της Μονακό, στο Game 5 των τελικών κόντρα στην Παρί.
Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε από το... πουθενά και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Στραζέλ, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 7 πόντους και 7 ασίστ.
Ο Κοζέρ έγραψε: «Ελπίζω όσοι επέκριναν τον Μάικ όλα αυτά τα χρόνια, να μπορέσουν να του δώσουν τα λουλούδια του για αυτό που έκανε χθες. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα και όλα όσα κατάφερες στο Μονακό». Ο Τζέιμς τον ευχαρίστησε κάτω από ποστ.
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I hope people that criticized Mike all these years, can give him his flowers for what he did yesterday. Congratulations on your championship and everything you accomplished in Monaco. @TheNatural_05 pic.twitter.com/SSCxymGIye— Fabien Causeur (@FCauseur1) June 24, 2026
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