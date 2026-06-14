Η Παρί υπέταξε την Μονακό (95-91) με ανατροπή στην τέταρτη περίοδο και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών.

Η Παρί έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έκανε τρομερή ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη απέναντι στην Μονακό με 95-91, κάνοντας το 1-0 στην σειρά των τελικών της γαλλικής λίγκας.

Η Μονακό έκανε τρομερό κλείσιμο στο τρίτο δεκάλεπτο και βρέθηκε μπροστά με 67-76 στο 30’, όμως το τέταρτο δεκάλεπτο ανήκε στην Παρί. Η ομάδα της πόλης του φωτός έτρεξε επιμέρους 28-15 και έκανε την ανατροπή στο φινάλε, με το τελικό 95-91 να διαμορφώνεται με βολές του Ρόμπινσον στην εκπνοή.

Με τη σειρά στο 1-0, το δεύτερο ματς μεταξύ Παρί και Μονακό είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (17/6) στις 21:30, στο Παρίσι.

Ο Ναντίρ Ιφί με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Παρί, με τον Ρόμπινσον να προσθέτει 17 και τον Χολμς 12.

Για την Μονακό οι 21 πόντοι του Ντιάλο και οι 20 του Οκόμπο δεν ήταν αρκετοί.

Τα δεκάλεπτα: 22-28, 51-52, 67-76, 95-91.

