Ο Ντέιβ Γιέργκερ είναι ο προπονητής με τον οποίο συζητάει η Παρί εφόσον αποχωρήσει ο Τζούλιους Τόμας.

Σε συζητήσεις με τον Ντέιβ Γιέργκερ βρίσκεται η Παρί για τη θέση του προπονητή, εφόσον ο Τζούλιους Τόμας αποχωρήσει από την ομάδα. Ο πρώην τεχνικός του ΝΒΑ που κάθισε στον πάγκο των Μέμφις Γκρίζλις και Σανκραμέντο Κινγκς όπως αναφέρει το ESPN και το Basketnews συνομιλεί με τη διοίκηση του γαλλικού συλλόγου, προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της ομάδας εφόσον αποχωρήσει ο 28χρονος Τζούλιους Τόμας για το ΝΒΑ και τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο 52χρονος Ντέιβ Γιέργκερ θεωρείται ο βασικός υποψήφιος για την αντικατάσταση του νεαρού τεχνικού της Παρί για τη νέα σεζόν. Η ομάδα του Παρισιού με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Καν έχει ήδη «χτίσει» μια ισχυρή σχέση με το ΝΒΑ. Ο Τουόμας Ίσαλο και ο Τιάγκο Σπλίτερ έφυγαν και οι δυο από την Παρί, έπειτα από εξαιρετικές σεζόν για να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και να βρεθούν στο ΝΒΑ.

