Η Μονακό έκανε... διπλό στην έδρα της Ναντέρ, επικρατώντας με 83-61 και έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος.

Έχοντας στη διάθεσή της 11 παίκτες, η Μονακό επικράτησε εύκολα της Ναντέρ εκτός έδρας με 83-61 και έκανε το 2-1 στη μεταξύ τους σειρά των ημιτελικών του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου, αν και ξεκίνησε παρόμοια με τους γηπεδούχους σκοράροντας από 20 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να βελτιώσει την άμυνά της στη δεύτερη περίοδο και να δεχτεί μόλις 8 πόντους.

Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Μαρκοϊσβίλι συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό του και έχοντας ως κορυφαίο τον Έλι Οκόμπο που σκόραρε 23 πόντους, καθώς και τον Στράζελ με 21, έφτασε άνετα προς το θετικό αποτέλεσμα.

Τα 23 λάθη που έκανε η Ναντέρ ήταν το στοιχείο που «πόνεσε», περισσότερο από όλα και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μονακό. Η σειρά των αγώνων κρίνεται στις τρεις νίκες και το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα (08/06, 22:00)

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 28-43, 46-64, 61-83