Η Μονακό παρατάχθηκε κόντρα στη Βιλερμπάν χωρίς τους Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, γνωρίζοντας την ήττα με 83-87, πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague. Αποβλήθηκε ο Μάικ Τζέιμς.

Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν με 83-87, για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας, και υποχώρησε στο 21-6 στην κατάταξη, πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00) για το Play-In της EuroLeague, όπου θα παλέψει για την πρόκριση στα playoffs.

Οι Μονεγάσκοι παρατάχθηκαν με οκτώ παίκτες, ενώ δεν αγωνίστηκαν οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, και μένει να φανεί αν θα είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι για τον αγώνα στην Αθήνα. Επίσης, ο Μάικ Τζέιμς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 11:23, αφού αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και στη συνέχεια ξέσπασε στο Twitter!

Ο Άλφα Ντιάλο ήταν πρώτος σκόρερ της Μονακό με 26 πόντους (4/5 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/5 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22:05. Από εκεί και πέρα, ο Μάθιου Στραζέλ είχε 15 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Κεβάριους Χέιζ πρόσθεσε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τη Βιλερμπάν, ο Σακίλ Χάρισον πέτυχε 23 πόντους, ενώ ο Μπράιαν Ανγκόλα έκανε double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 40-34, 60-61, 83-87.