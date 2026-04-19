Ξέσπασε στο Twitter ο Μάικ Τζέιμς: «Πάλι κλέβετε, ε...»

Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές στον αγώνα της Μονακό με τη Βιλερμπάν και ξέσπασε στα social media.

Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν το βράδυ της Κυριακής 19/4, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της γαλλικής λίγκας, και ο Μάικ Τζέιμς πρόλαβε να αγωνιστεί 11:23 πριν αποβληθεί με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές!

Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο ήταν σε εξέλιξη και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague ξέσπασε στο Twitter: «Πάλι κλέβετε ε… Βρώμικη δουλειά». Ο Τζέιμς σημείωσε 6 πόντους με 2/4 δίποντα και 2/2 βολές, μάζεψε δύο ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ πριν αποβληθεί. Εξάλλου, η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι παρατάχθηκε εκ νέου με οκτώ παίκτες απέναντι στη Βιλερμπάν.

Η Μονακό θα διεκδικήσει σε δύο μέρες την πρόκρισή της στα playoffs της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00), και μένει να φανεί αν ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μπορεί να υπολογίζει στους Οκόμπο και Τάις που απόψε δεν αγωνίζονται λόγω μικροτραυματισμών.