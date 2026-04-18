Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε άκρως αντίθετος με το πρόγραμμα των play offs στη EuroLeague μέσω ανάρτησής του στα social media κάνοντας λόγο για αδιαφορία της διοργάνωσης για την αποκατάσταση των παικτών.

Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πρόγραμμα των play offs της EuroLeague κάνοντας λόγο για αδιαφορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ως προς την αποκατάσταση των παικτών που συμμετέχουν στα play in.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Γιατί να μην παίξουν οι ομάδες των play-in τη σειρά τους την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη; Ή μήπως είναι περισσότερο σε φάση «έπρεπε απλά να μπουν κατευθείαν στα playoffs, γ@μ@ την αποκατάστασή τους; lol».

Why wouldn’t the play in teams play there series on a Wednesday the next week or is it more like they shoulda made the playoffs straight up “f**k they recovery” lol https://t.co/6U2KBygBh4 April 18, 2026

Να τονιστεί ότι, η Μονακό θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center από τον Παναθηναϊκό την Τρίτη (21/04, 21:00) για τα play in με στόχο την πρόκριση στα play offs της EuroLeague.