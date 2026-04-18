Τζέιμς για το πρόγραμμα της EuroLeague: «Γ@μ@ την αποκατάσταση των παικτών»

Ευτυχία Οικονομίδου
Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε άκρως αντίθετος με το πρόγραμμα των play offs στη EuroLeague μέσω ανάρτησής του στα social media κάνοντας λόγο για αδιαφορία της διοργάνωσης για την αποκατάσταση των παικτών.

Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πρόγραμμα των play offs της EuroLeague κάνοντας λόγο για αδιαφορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ως προς την αποκατάσταση των παικτών που συμμετέχουν στα play in.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Γιατί να μην παίξουν οι ομάδες των play-in τη σειρά τους την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη; Ή μήπως είναι περισσότερο σε φάση «έπρεπε απλά να μπουν κατευθείαν στα playoffs, γ@μ@ την αποκατάστασή τους; lol».

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Οι μέρες και οι ώρες για το Game 1 και το Game 2 στα Playoffs της Euroleague
Να τονιστεί ότι, η Μονακό θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center από τον Παναθηναϊκό την Τρίτη (21/04, 21:00) για τα play in με στόχο την πρόκριση στα play offs της EuroLeague.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

