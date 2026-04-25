Λε Μαν - Μονακό 83-87: Κυπελλούχος Γαλλίας πριν τον Ολυμπιακό!

Λίγες ώρες μετά την πρόκρισή της στα play-offs της EuroLeague, η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 87-83 και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας, πριν τη σειρά με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου, έχοντας στη διάθεσή της 10 παίκτες διαθέσιμους, κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι, παρόλο που κινδύνεψε στα τελευταία λεπτά. Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είδε τον Νεμάνια Νέντοβιτς να παίρνει χρόνο συμμετοχής και φάνηκε έτοιμος ενόψει της σειρά των play-offs με τον Ολυμπιακό.

Ο Ντιάλο ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στράζελ που πέτυχε 19 πόντους, έχοντας 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Πολύ σημαντική βοήθεια και από τον Τζέιμς που έβαλε 16π. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χάτζινς με 22 πόντους, ενώ double-double σημείωσε ο Τόμας με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

 

Πλέον η Μονακό στρέφει την προσοχή της στο Game 1 με τον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague (28/04, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 29-45, 57-64, 83-87

@Photo credits: INTIME
     

