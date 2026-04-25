Λε Μαν - Μονακό 83-87: Κυπελλούχος Γαλλίας πριν τον Ολυμπιακό!
Λίγες ώρες μετά την πρόκρισή της στα play-offs της EuroLeague, η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 87-83 και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας, πριν τη σειρά με τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Πριγκιπάτου, έχοντας στη διάθεσή της 10 παίκτες διαθέσιμους, κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι, παρόλο που κινδύνεψε στα τελευταία λεπτά. Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είδε τον Νεμάνια Νέντοβιτς να παίρνει χρόνο συμμετοχής και φάνηκε έτοιμος ενόψει της σειρά των play-offs με τον Ολυμπιακό.
Ο Ντιάλο ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στράζελ που πέτυχε 19 πόντους, έχοντας 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ.
Πολύ σημαντική βοήθεια και από τον Τζέιμς που έβαλε 16π. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χάτζινς με 22 πόντους, ενώ double-double σημείωσε ο Τόμας με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Πλέον η Μονακό στρέφει την προσοχή της στο Game 1 με τον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague (28/04, 21:00, LIVE από το Gazzetta).
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 29-45, 57-64, 83-87
🤩🏆🇲🇨#RocaTeam #DagheMunegu #CDFBasket pic.twitter.com/J28pCvBMxE— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.