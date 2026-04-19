Η Μονακό θα παραταχθεί απέναντι στη Βιλερμπάν (19/4, 20:15) για την 27η αγωνιστική της γαλλικής λίγκας χωρίς τους Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις, ενώ έπεται η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για το Play-In της EuroLeague.

Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν το βράδυ της Κυριακής 19/4, στις 20:15, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της LNB, με δύο σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, οι Μονεγάσκοι, που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης στη γαλλική λίγκα, ενημέρωσαν ότι οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις δεν πρόκειται να αγωνιστούν λόγω μικροτραυματισμών.

Εξάλλου, η Μονακό θα διεκδικήσει σε δύο μέρες την πρόκρισή της στα playoffs της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00), και μένει να φανεί αν ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μπορεί να υπολογίζει στους Οκόμπο και Τάις.

Ο Έλι Οκόμπο σημειώνει φέτος 11.5 πόντους, 5.1 ασίστ, 2.5 ριμπάουντ και 0.9 κλεψίματα σε 37 συμμετοχές στη EuroLeague. Αναφορικά με τον Τάις, ο Γερμανός σέντερ έχει 9.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 0.9 μπλοκ και 0.9 ασίστ σε 34 αγώνες.