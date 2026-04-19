Μονακό: Χωρίς Οκόμπο και Τάις στον τελευταίο αγώνα πριν από τον Παναθηναϊκό
Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν το βράδυ της Κυριακής 19/4, στις 20:15, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της LNB, με δύο σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, οι Μονεγάσκοι, που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης στη γαλλική λίγκα, ενημέρωσαν ότι οι Έλι Οκόμπο και Ντάνιελ Τάις δεν πρόκειται να αγωνιστούν λόγω μικροτραυματισμών.
Εξάλλου, η Μονακό θα διεκδικήσει σε δύο μέρες την πρόκρισή της στα playoffs της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στο T-Center (21/4, 21:00), και μένει να φανεί αν ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μπορεί να υπολογίζει στους Οκόμπο και Τάις.
Ο Έλι Οκόμπο σημειώνει φέτος 11.5 πόντους, 5.1 ασίστ, 2.5 ριμπάουντ και 0.9 κλεψίματα σε 37 συμμετοχές στη EuroLeague. Αναφορικά με τον Τάις, ο Γερμανός σέντερ έχει 9.9 πόντους, 5.2 ριμπάουντ, 0.9 μπλοκ και 0.9 ασίστ σε 34 αγώνες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.