Καλτσίδου: «Να μην υπάρχει ούτε απογοήτευση, ούτε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός»

Ο Αθηναϊκός βρίσκεται στην Καβάλα ενόψει του Final-Four του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών, με την Στέλλα Καλτσίδου να αναφέρεται στις δηλώσεις της για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Επίσης η Ιβάνα Ράτζα στις δικές της δηλώσεις της μίλησε για τον στόχο του Αθηναϊκού στο Final Four.

Αναλυτικά όσα είπε η Στέλλα Καλτσίδου:

«Πάντα ο θεσμός του κυπέλλου είναι πολύ ιδιαίτερος. Τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ, όλες οι ομάδες πάντα έχουν τις ίδιες πιθανότητες ανεξάρτητα ποιος είναι στα χαρτιά το φαβορί. Είναι παιχνίδια 40 λεπτών πρέπει να μπορέσουμε να επιβάλουμε τον δικό μας ρυθμό και να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Να μην υπάρχει ούτε απογοήτευση ούτε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Θέλουμε να καταφέρουμε να είμαστε ψύχραιμοι και πιστοί στο πλάνο και να ακολουθήσουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Εύχομαι να είναι και ένα ωραίο παιχνίδι και να βγούμε νικητές στο τέλος».

Αναλυτικά όσα είπε η Ιβάνα Ράτζα:

«Ξέρουμε τον στόχο μας. Ο Παναθλητικός είναι πολλή καλή ομάδα και το έχει δείξει και στο πρωτάθλημα. Έχουμε παίξει μαζί τους τέσσερις φορές οπότε τους γνωρίζουμε καλά. Θέλουμε να αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος και μακάρι να περάσουμε τον ημιτελικό και να πάμε στον τελικό. Στόχος είναι πρώτα ο ημιτελικός και μετά ο τελικός. Το αυριανό παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά του πρωταθλήματος. Στο κύπελλο γενικά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Οπότε όπως είπα να αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε, ο αντίπαλός μας είναι μια καλή ομάδα και ελπίζω να κερδίσουμε».